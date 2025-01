Capodanno islamista in Duomo, Sala rompe il silenzio: "Non si sa nulla". I video non li ha visti?

09 gennaio 2025 a

Dopo soli 10 giorni, si fa per dire, Beppe Sala finalmente rompe il silenzio su quanto accaduto la notte di Capodanno in piazza Duomo. Qui su Libero vi abbiamo raccontato passo passo i fatti: gli insulti alle forze dell'ordine e all'Italia da parte di alcuni immigrati con tanto di video, poi la recita dei versi del Corano sul sagrato del Duomo (altro video anche qui) e infine le testimonianze delle turiste belghe che parlano di molestie sempre in Duomo.

Sala di tutto ciò non sa nulla, almeno a giudicare dalla sue parole: "Oggi su questo fatto non sappiamo ancora nulla, non abbiamo immagini delle telecamere. Non dico che non è successo niente, però non sappiamo nulla, non abbiamo una denuncia formale", ha affermato il sindaco a margine di una visita al centro di accoglienza per senza fissa dimora di via Sammartini, tornando sulle polemiche relative a un presunto stupro di gruppo avvenuto durante la notte di Capodanno, su cui la procura avrebbe aperto un’inchiesta.

"Prima di parlare e dare giudizi bisogna avere degli elementi. Mi spiace che ogni occasione sia buona per fare polemiche, certamente io- osserva- non polemizzo, in particolare con chi gestisce la sicurezza". Quanto alla gestione generale, !io sto a quello che hanno detto i responsabili primi, in particolare il questore che ha detto di essere soddisfatto. Sono stato tirato per la giacca nei giorni successivi perché non dicevo nulla, ma ci sono tanti modi per fare politica, a volte ce la si cava con una semplice dichiarazione, ma ora è il momento di lavorare più che di dichiarare, soprattutto nel momento in cui non si sa nulla". Resta però un'evidenza innegabile: la prcura ha aperto un inchiesta con l'ipotesi di reato di "stupro di gruppo".