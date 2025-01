Meloni, "un encomio per il carabiniere di Verucchio": il maresciallo Masini si commuove

09 gennaio 2025 a

a

a

"Vorrei ricordare che l'uomo aveva tentato di uccidere il carabiniere Masini e lui ha impedito che potesse accoltellare invece altri innocenti, auspico che la questione si risolva velocemente, ho chiesto di sostenere le spese legali per la difesa, e intendo chiedere al generale capo dei carabinieri di conferire un riconoscimento al valore". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno, sul caso del carabiniere a Rimini, maresciallo Luciano Masini, che ha ucciso un uomo che aveva accoltellato alcune persone. Masini "ha fatto il suo lavoro, penso che ci dobbiamo porre il problema che spesso le forze dell'ordine temano di dover fare bene il loro lavoro, rischiando il calvario giudiziario". "Penso che vada fatto un approfondimento sulle norme, per capire come porre rimedio a queste situazioni", ha concluso.

"Sono molto contento e ho ascoltato con un profondo senso di gratitudine le parole della premier Meloni". Lo ha dichiarato il maresciallo dei carabinieri Luciano Masini attraverso l'avvocato difensore, Tommaso Borghesi. "Vorrei ringraziare le istituzioni per l'attenzione che mi hanno riservato", ha detto il carabiniere che questa mattina ascoltato le parole della presidente del consiglio quasi commosso.

“Il presidente Giorgia Meloni, come sempre brillante nel corso della conferenza stampa di inizio anno, ha speso parole di enorme buonsenso sul maresciallo Masini, il carabiniere indagato per eccesso di legittima difesa per aver fermato e ucciso la notte di Capodanno un 23enne egiziano dopo che quest’ultimo aveva accoltellato quattro passanti a caso nelle strade di Rimini. La premier ha sottolineato che occorre riflettere sul fatto che le forze dell’ordine temono di fare bene il proprio lavoro, ossia di garantire la nostra sicurezza, perché spesso accade che si trovino in un calvario giudiziario. Bene ha fatto la Meloni ad annunciare che parlerà col ministro Piantedosi per arginare questo fenomeno e bene ha fatto a chiedere all'Arma dei Carabinieri di sostenere le spese legali del maresciallo Masini e di conferirgli un riconoscimento per il suo valore”. Lo ha dichiarato in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

Egiziano accoltella quattro persone, poi si scaglia sui carabinieri e viene ucciso: paura a Rimini

"La dichiarazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è un atto politico di grande rilevanza, che finalmente risponde in maniera chiara e concreta a un episodio che rischiava di essere travolto dalla confusione mediatica e giuridica. Il maresciallo Masini, protagonista di un intervento risolutivo a Rimini durante la notte di Capodanno, che ha evitato una tragedia, riceve giustamente il riconoscimento non solo per il suo coraggio, ma anche per il fatto che ha fatto il suo dovere in un contesto di grande rischio". Lo ha detto Giovanni Morgese, segretario del Nuovo sindacato carabinieri-Nsc dell'Emilia-Romagna. "La richiesta di sostenere le spese legali del maresciallo, insieme alla volontà di conferire un riconoscimento ufficiale al suo valore, rappresenta un segnale forte nei confronti di tutte le forze dell'ordine, spesso esposte al rischio di essere coinvolte in lunghe e complesse vicende giudiziarie dopo aver operato per la sicurezza della collettività", ha aggiunto Morgese. Inoltre, "il richiamo di Meloni e Bignami alla necessità di un adeguamento normativo è fondamentale. Se le forze dell'ordine sono costrette a temere ripercussioni giuridiche per aver svolto il proprio dovere, questo mina la loro operatività e, di riflesso, la sicurezza stessa dei cittadini. Discutere con il ministro Piantedosi - ha concluso il segretario regionale del sindacato - su come migliorare il quadro normativo è il passo necessario per proteggere chi ogni giorno mette in gioco la propria vita per garantire l'ordine pubblico, senza paura di finire nel mirino della giustizia per aver fatto il proprio lavoro".