Fratelli d'Italia vola nei sondaggi. Bruno Vespa: "Risultato mai raggiunto prima"

Giorgia Meloni fino al 2032? Perché no, almeno stando ai sondaggi. Nonostante la diretta interessata a riguardo sia prudente, i numeri sembrano premiarla. Complice quanto accaduto in questi giorni. Non è infatti passata inosservata agli occhi dell'opinione pubblica, la liberazione-lampo di Cecilia Sala. "Non si trattava qui di un riscatto da pagare a un gruppo di terroristi - tiene a sottolineare Bruno Vespa sulle colonne del Giorno -, ma di un insidioso ricatto politico che coinvolgeva Italia, Iran e Stati Uniti". Insomma, "lo spettacolare viaggio di Meloni in Florida da Trump, con diciotto ore di volo e poco più di tre di permanenza, segna un record difficilmente eguagliabile in campo internazionale, alla luce di un risultato ottenuto immediatamente".

E un fatto, più di altri, colpisce il conduttore di Porta a Porta: "L’assenza di un simultaneo scambio di prigionieri, come quasi sempre è avvenuto. Grazie a palazzo Chigi (Meloni e Mantovano), alla diplomazia (Tajani e la bravissima ambasciatrice Paola Amadei) e all’intelligence (Gianni Caravelli) abbiamo stabilito un rapporto fiduciario con l’Iran: l’ingegnere Abedini non verrà estradato negli Usa (qui decisivo l’incontro con Trump), ma seguirà i tempi (in questo caso non lunghi) della giustizia italiana".

Non a caso i sondaggi premiano Fratelli d'Italia. È il caso della rilevazione di Euromedia Research per Porta a Porta, che vede FdI al 31,5 per cento. "Risultato (pure virtuale) - sottolinea - mai raggiunto e che porta per la prima volta il centrodestra al 51,5 per cento perché Lega e Forza Italia non hanno perso un decimale". Proprio queste cifre allontano sempre più il ‘campo largo’. Il Pd rimane sì solido al 24,3 per cento, ma il declino dei 5 Stelle è inesorabile, tanto che i grillini sono scesi al 10 per cento.