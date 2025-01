Sondaggio Tecnè, sinistra sotto un treno: vola Meloni, chi va a picco

Roberto Tortora 15 gennaio 2025 a

Secondo il campione statistico rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne consultato su tutto il territorio nazionale dall'istituto di ricerca Tecnè, gli italiani pensano che i rapporti che intercorrono tra Elon Musk, tycoon di Tesla e falco della campagna elettorale che ha portato alla vittoria Donald Trump, ed il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni siano positivi per l'Italia.

Lo ha stabilito il 45% dei votanti, mentre per il 36% è un legame negativo e il restante 19% non sa valutare la cosa. Questo è emerso dalla grafica mandata in onda a “Quarta Repubblica”, programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Nicola Porro. E su X c’è chi commenta e dà consigli come un utente che scrive: “Certo, se non vogliamo andare ancora con un treno a vapore dobbiamo usare StarLink! Non bisogna essere dei Nobel per capirlo!”. C’è anche chi scrive: “Secondo me gente come Musk con le p***e, ricco e con tecnologia all’avanguardia, conviene tenerselo amico”.



Rientrando nei confini, sempre secondo il sondaggio di Tecnè, il primo partito in Italia resta quello di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia, infatti, si assesta sul 29,8% con un incremento dell'1,2% soltanto nell'ultima settimana. Questo per smentire ancora una volta chi, come Elly Schlein, parla di un esaurimento della spinta emotiva in favore di FdI. Insegue, ben distaccato intanto, il Partito Democratico, seconda forza al 23,9% con un leggero calo dello 0,5. Al terzo posto c'è Forza Italia che fa segnare un 11,5%, quasi un punto dietro il Movimento 5 Stelle al 10,4 e in calo dello 0,2%. Più staccata la Lega, che si ferma all' 8,7% ma fa uno scattino in più rispetto agli ultimi sette giorni, appena uno 0,1%. Resta alta, purtroppo, la quota degli astensionisti e degli indecisi, che tocca addirittura il picco del 47,2%, anche se leggermente in calo di 1,4% rispetto all'ultima settimana.