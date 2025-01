DiMartedì, Elly Schlein: "Propaganda per punire il dissenso", operazione-terrore contro il governo

15 gennaio 2025 a

a

a

Elly Schlein da Giovanni Floris è un fiume in piena. La segretaria del Partito democratico è stata ospite a DiMartedì, il talk show politico su La7, nella puntata di martedì 14 gennaio. E, nel corso della lunga intervista, ha parlato anche del tema sicurezza. "Una idea di scudo penale penso sia inaccettabile, in uno stato di diritto chi ha il controllo dell'uso della forza è sottoposto al controllo della magistratura - ha spiegato la leader dem -. La legge deve essere uguale per tutti, soprattutto per chi esercita un potere. Se tu fai lo scudo penale - ha proseguito - fai passare l'idea che ciascuno può fare tutto, è una idea pericolosa”.

Da qui l'attacco alle forze dell'ordine di Brescia. "Quanto avvenuto a Brescia, dove alcune attiviste di Extinction Rebellion hanno denunciato di esser state costrette a spogliarsi in Questura, penso sia molto grave, abbiamo già depositato delle interrogazioni per fare chiarezza su questo episodio e su altri episodi analoghi - ha sottolineato Elly Schlein -. Bisogna far piena luce su questo perché non è accettabile. Molto spesso questo governo dietro alla parola sicurezza fa propaganda per fare altro: punire il dissenso o nascondere problemi sociali dietro nuovi reati”. Insomma, non parla di "Stato di polizia", come fatto da Andrea Orlando, alla vigilia. Ma ci va molto vicino, evocando "punizioni del dissenso" e via discorrendo, il solito lessico terroristico a cui si aggrappa la sinistra per attaccare il governo.

Sinistra sotto un treno: il sondaggio che fa volare Meloni, chi va a picco | Guarda

La leader del Pd ha parlato anche della questione "terzo mandato". Un tema che riguarda sia il governatore del Veneto Luca Zaia sia quello della Campania Vincenzo De Luca. “Come va a finire con Zaia in Veneto? Io posso soltanto dire che diffido dai politici che si ritengono eterni - ha detto la dem -. Noi siamo contrari al terzo mandato, questa è la nostra posizione - ha aggiunto -. Non è un giudizio al valore, noi abbiamo sostenuto il lavoro prezioso fatto in questi anni in regione Campania ma adesso è il momento di guardare avanti e costruire un'alternativa. Ci siamo dati delle regole che devono valere per tutti”. Infine, la promessa ai propri elettori: "Non avremo fatto mai abbastanza finché non avremo mandato a casa questo governo".