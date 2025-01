Giovanni Donzelli smaschera la sinistra: "Con Meloni siete come Fonzie. Gli unici al mondo..."

15 gennaio 2025 a

a

a

"Il governo Meloni è saldo". A dirlo è Giovanni Donzelli che spiega i "segreti" del successo dell'esecutivo di centrodestra. Tra questi il fatto che "la maggioranza è forte", "c'è una volontà serena di portare avanti il programma di governo", "perché è assente un'opposizione che porti avanti un programma credibile, alternativo". E poi, ultimo ma non per importanza, il fatto che "Giorgia Meloni è brava".

Ospite di Tagadà nella puntata di mercoledì 15 dicembre su La7, l'esponente di Fratelli d'Italia si sofferma su quest'ultimo aspetto in particolare: "Meloni è brava, è la cosa che nessuno a sinistra ancora accetta. Un po' come Fonzie che non riusciva a dire 'scusa', la sinistra non riesce a dire 'brava', ma è oggettivo, le sinistre di tutto il mondo lo riconoscono ma quella italiana no".

"Includere? In galera vanno messi": Donzelli spiana la piddina in tv mentre a Torino è l'inferno | Guarda

Intanto Donzelli è in prima linea per la difesa delle forze dell'ordine. A nome di Fratelli d'Italia, e dopo le aggressioni degli scorsi giorni, è stata lanciata una petizione. L'obiettivo? L'inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale, per la creazione del reato di rivolta in carcere e per l'implementazione degli strumenti di difesa e di tutela legale. "Io non credo che le forze dell'ordine siano come tutti i cittadini - spiega Donzelli a Tiziana Panella -. Quindi non ci vedo nulla di male se, all'interno di uno scontro tra un agente e uno spacciatore, lo Stato prende le difese dell'agente".