Referendum, l'ira di FdI su Bersani: "Propaganda senza pudore"

" Bersani calpesta le regole democratiche, violando il silenzio elettorale, e strumentalizzando un corteo per la pace. Ogni volta ci illudiamo che a sinistra abbiano già toccato il fondo, ma riescono sempre ad andare oltre". Cosi' Fratelli d'Italia su X sottolinea la porcheria del campo progressista che ha di fatto usato la manifestazione per Gaza per fare un appello al voto per il referendum.

L'ex segretario del Pd ha provato a giustificare quel cappellino con l'invito al voto per il Sì con queste parole che fanno acqua da tutte le parti: "Sono un semplice cittadino. C'era il solo, mi hanno allungato un cappellino e l'ho preso". Ma si smentisce da solo. Basta dare un'occhiata ai suoi profili social mentre sfilava a Roma che ecco che c'è chiaro e senza giri di parole un invito al voto per il Sì, il tutto rompendo il silenzio elettorale: "Non ci si distingue: questo è il popolo del centrosinistra. Non sono antisemiti, sono qui per dire basta al massacro. È la stessa gente che dice Sì alla dignità del salario, Sì alla sanità per tutti, Sì alla cittadinanza di chi studia, lavora e paga le tasse qui. È tutta gente che domani andrà a votare". L'ennesima figuraccia di una sinistra ormai alla frutta.