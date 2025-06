Referendum, Fratoianni al seggio: scoppia il caos

Caos al seggio mentre votava il leader di Sinistra Italiana. Quanto accaduto lo racconta una nota Avs: "Un episodio surreale è avvenuto questa mattina a Foligno, al seggio elettorale (seggio n^ 2 scuola via Piermarini) in cui ha votato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: come accade per tutti i leader politici nazionali ad attenderlo troupe televisive e fotoreporter. La presidente del seggio, non si comprende in base a quale normativa, ha vietato l'ingresso a troupe e fotografi che sono riusciti comunque ad esercitare il diritto di cronaca da fuori della porta. Un comportamento inaccettabile su cui Avs presenterà un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi e su cui chiediamo un intervento immediato del prefetto di Perugia". In realtà le foto di Fratoianni che inserisce la scheda nell'urna sono state fatte senza alcun problema. E sono su tutti i siti. Fratoianni poi ha colto l'occasione per fare un comizietto contro il governo: "Una straordinaria manifestazione, un'onda di indignazione che restituisce un pò di onore a questo Paese", ha affermato commentando la mobilitazione pro Gaza tenutasi a Roma.