Anpi, la sezione di Vicenza premia il terrorista palestinese

«Come Anpi Vicenza sabato 18 gennaio a Vicenza intendiamo partecipare alla manifestazione indetta da una serie di movimenti, organizzazioni e forze politiche ... La soluzione “Due popoli in due Stati” pacifici, autonomi e sicuri deve diventare un obiettivo politico da perseguire concretamente ad ogni livello istituzionale e politico». Sono nobili i propositi enunciati dalla sezione vicentina dell’Associazione nazionali partigiani d’Italia. Nobili e attuali: in queste ore si mettono a punto i dettagli di una tregua fra Israele e Hamas; tregua che in tanti sperano sia il primo passo verso la pace. Ma l’Anpi Vicenza, sezione “N. Boscagli”, non vuole arrivare alla manifestazione di sabato a mani vuote. E per oggi ha organizzato un’altra cerimonia: alla presenza di Luisa Morgantini, presidente di Assopacepalestina, conferirà una tessera onoraria per il 2025 a Marwan Barghouti, i cui famigliari si collegheranno da Ramallah, mentre da Roma parteciperà Tina Marinari, coordinatrice delle campagne di Amnesty International. Introduce l’evento Miriam Gagliardi di Salaam Ragazzi dell’Olivo. La pace, l’olivo, Amnesty. Se non mancasse la colomba, il dizionario pacifista sarebbe al gran completo. Peccato però che Barghouti, nato a Ramallah nel 1959, sia un terrorista pluricondannato anziché un messaggero di pace. E non lo sostiene chi scrive ma la giustizia israeliana che gli ha comminato cinque ergastoli contestandogli l’assassinio del monaco greco Tsibouktsakis Germanus a Gerusalemme nel 2001; dell’israeliana Yoela Hen a gennaio del 2002; e nel marzo dello stesso anno di Eli Dahan, Yosef Habi, e Salim Barakat, uccisi in un attentato contro il ristorante Seafood Market di Tel Aviv. (...)