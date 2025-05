Vicenza, "chi merita più di morire": sondaggio-choc sulle ragazze uccise

Un sondaggio in un gruppo whatsapp di una scuola superiore di Bassano del Grappa (Vicenza) propone di "votare" quale vittima di femminicidio "meritasse di più" di morire, tra Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. A scoprirlo è stata l'emittente Rete Veneta, e la schermata della chat è stata diffusa nei giorni scorsi dall'associazione Women For Freedom. "È difficile crederci - scrive l'associazione - perché questa non è solo una bravata di cattivo gusto. Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia. Non possiamo tacere. Perché il silenzio è il miglior alleato della violenza".

"È difficile credere che una chat simile possa davvero esistere. Quanto emerso suscita sgomento e solleva interrogativi profondi sul percorso che ancora resta da compiere per contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta il caso della chat degli studenti di Bassano, in cui si sarebbero condivisi contenuti riguardanti le vittime Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin in termini ritenuti inaccettabili.

"Non sono un giurista - prosegue Zaia - ma se dalle indagini dovessero emergere profili penalmente rilevanti, mi auguro che siano adottati tutti i provvedimenti previsti. Episodi come questo rappresentano un segnale allarmante e impongono una riflessione seria. È essenziale che, a partire dalla scuola, si promuova un'educazione ai valori fondamentali della convivenza civile e del rispetto dell'altro. Ai ragazzi coinvolti rivolgo un invito a riflettere sulle proprie azioni, a prendere consapevolezza della gravità di quanto accaduto e ad assumersi la responsabilità del cambiamento. Le parole, anche quando pronunciate in contesti virtuali - conclude - hanno un peso e possono generare conseguenze molto reali".