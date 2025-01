Daniele Capezzone, Paolo Ruffini e "l'Epifania del 18 gennaio"

16 gennaio 2025 a

Il tema di giornata è la tregua tra Israele e Hamas in Israele, con il rilascio degli ostaggi israeliani e la liberazione di 2.000 terroristi e prigionieri palestinesi detenuti in Israele.

"Oggi ci si interroga: è il primo successo di Trump o l'ultimo dell'amministrazione Biden?", è la domanda d'esordio di Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

In Italia c'è la questione dei treni, con attacchi contro Salvini e le Ferrovie dello Stato che si difendono presentando un esposto in cui si adombra l'ipotesi del sabotaggio.

Sicurezza: "Libero svela la grande balla, la grande bufala di Brescia, un tentativo francamente infondato di colpevolizzare le forze dell'ordine", sottolinea ancora il direttore editoriale di Libero.

Questione Luca Zaia, "i giornali si dividono. A destra si tende a dire che tutto sommato la questione si risolverà, è l'inizio di un negoziato muscolare e così vengono interpretate le battute molto forti di Gasparri di ieri. Da altre parti invece si dice che la situazione è seria, non solo in Veneto".

Ruffini: "Eh, oggi la Stampa si prepara all'Epifania di Ruffini. Il 18 gennaio tiene questo convegno a Milano, con il collegamento di Prodi, con Castagnetti considerato il più vicino a Mattarella e Graziano Delrio. Fabio Martini ci fa sapere che non verrà annunciato in quel momento la nascita di un movimento ma questo è quello che ha in cantiere Ruffini, e prepara anche un libro come manifesto politico. Transennate le librerie e i teatri, Ruffini sarà un trascinatore anche perché così tanti hanno ricevuto una lettera dall'Agenzia delle Entrate che avranno il piacere di salutarlo di persona. Scherziamo, naturalmente".