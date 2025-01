FdI, non solo sondaggi: ecco dove è primo partito (e fa il vuoto). I numeri spiegano tutto

18 gennaio 2025 a

Fratelli d'Italia primo partito anche sui social: lo rivela l'analisi realizzata dalla società Vis Factor per l'Adnkronos. Dall'indagine è emerso che i profili ufficiali del partito di Giorgia Meloni non solo acquistano più follower rispetto agli altri, ma si distinguono anche per il numero di interazioni: su Facebook fa un risultato più che doppio rispetto al secondo partito, il Movimento 5 Stelle. Mentre su Instagram ottiene quasi cinque volte le interazioni del secondo partito, che in questo caso è il Partito democratico di Elly Schlein. In numeri assoluti si parla di 1.300.000 interazioni a fronte delle 270mila dei dem. Al terzo posto per interazioni su Instagram c'è, poi, la Lega con 220mila.

Ottimo anche l’engagement medio dei post Instagram di FdI. Le interazioni sono 7mila a fronte delle 4950 per il Pd e delle 4.800 per la Lega, che dunque si trovano su posizioni piuttosto ravvicinate. Per quanto riguarda la crescita dei follower, invece, per FdI è stata dell’1,86%. Mentre al secondo posto c'è Sinistra Italiana e Verdi con l’1,03%; al terzo posto ecco il Partito democratico con lo 0,77%. Il partito della premier non ha rivali nemmeno su Facebook: la pagina ufficiale è prima con un margine molto ampio. Sono oltre 331mila le interazioni dirette a fronte delle 152mila dei pentastellati, che sono secondi, e delle 124mila del Carroccio, che si piazza terzo. In media i post di FdI raccolgono circa 2mila interazioni ciascuno, quelli del Movimento 5 Stelle 1.400 e quelli della Lega 970. La crescita dei follower vede primeggiare FdI anche su Facebook: la pagina registra un +0,35%. Al secondo posto Sinistra Italiana e Verdi con un +0,21 e a seguire Forza Italia con un +0,19%.