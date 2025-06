Capezzone, "il doppio dividendo di Trump". E occhio all'intervistona di Conte

Torna dopo una giornata di pausa tecnica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero. "Cominciamo da quello che è avvenuto nella tardissima serata di ieri o nella notte", esordisce Daniele Capezzone.

"Quello che c'è sono i missili iraniani sulle basi americane in Qatar. All'inizio grande preoccupazione, Trump nella situation room poi si è capito che è stata una sceneggiata del regime, un attacco telefonato, debole e preannunciato a Washington e Doha, al punto che Trump ha quasi ringraziato e proclamato una tregua di 12 ore tra Israele e Iran. Questa, ha chiosato, verrà ricordata come 'la guerra dei 12 giorni'".

Se davvero la tregua fosse totale e permanente, sottolinea il direttore editoriale di Libero, "Trump incasserebbe un doppio dividendo. Quello di aver contribuito con Israele a privare Teheran dell'arma nucleare e al tempo stesso di non essersi imbarcato in una missione rischiosa. La giornata di oggi ci farà capire se all'annuncio di Trump corrisponda l'accettazione delle due parti".

In questo scenario, in Parlamento ieri alla Camera e oggi al Senato interviene Meloni e "va in scena lo spettacolo delle opposizioni. Tre partiti, Pd, M5s e Avs, più i due centristi di Renzi e Calenda, e 5 documenti distinti. La sinistra sparacchia sul governo, ognuno coi suoi toni, ma secondo altri osservatori da Augusto Minzolini a Tommaso Cerno colgono una differenza. Schlein uno sforzo l'ha fatto, telefonando a Meloni, anche se messa di fronte a una necessità. Repubblica fa una intervistona fiammeggiante a Giuseppe Conte, c'è una contrapposizione frontale con il governo. inemmeno te lo dico... Invece il Corriere della Sera dà l'idea di un clima più civile".