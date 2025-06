Affari tuoi, Federica rifiuta i soldi: che lavoro fa, la insultano

"Ha rotto le scatole tutta la partita con tutte le sue faccette e quell'orribile soffiare. Perde 200k ed esce con 75k, le è andata anche tropo bene...", suggerisce un telespettatore. Nel mirino anche una sua frase. "Gente che rimane sconvolta se un concorrente dice che 20k non ti cambiano la vita , SPOILER: neanche i 300 te la cambiano, neppure se li avessero netti, aiutano sicuramente, ma per cambiare vita ci vuole ben altro", "Sono d’accordo, poi come se solo i soldi cambiassero la vita, per cambiare la vita devi anche cambiare mentalità".

Ad Affari tuoi la giovane Federica si porta a casa 75mila euro . Una bella "botta" per l' edicolante di Lignano Riviera (Udine), concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Eppure, a fine puntata, molti commentatori la criticano selvaggiamente per la condotta di gara, anche con toni sprezzanti. Motivo? Aver accettato l'offerta del Dottore con due pacchi ancora in gioco, uno da 200mila euro e l'altro da 20 euro , dopo averne rifiutate altre in precedenza. E scoprire, a fine match, di avere tra le mani proprio il bottino pesantissimo.

“Signori, a settembre potrei non esserci io“: le parole di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, il programma c...

C'è chi fa notare con gergo molto social: "Rifiutano *l* altr* le offerte. Il twitter: BrAv*H!1!1!; QuEeNH. Rifiuta le offerte la pacchista del fvg. Il twitter: Non ha problema di soldih! Merita di non avere nulla La coerenza forse la conoscerete a partire dalle 22".

Uno dei temi ricorrenti è la cattiva influenza degli accompagnatori in studio (in questo caso, il papà): "Il giorno in cui toglieranno sti c***zi di parenti faranno un favore a tutti, mettono l'ansia e fanno venire i sensi di colpa a sti poveri cristi che magari ci proverebbero pure", "Secondo me avrebbe rifiutato se non ci fosse stato il padre", "Il padre quell’assegno non lo vuole toccato da nessuno, nemmeno guardarlo!".

E ancora: "Dai su va bene così, era troppo rischiosa tentarsela per i 200mila col rischio di beccare 20€", "Aveva i 200.000 se li sognerà la notte", "Ma dai si sapevaaaaa che aveva i 200k ha giocata bene fino alla fine è poi si è persa peccato", "Chi non rischia non vince", "Eppure si capisce quando c'avete i soldi, non ce sapete gioca a sto gioco non c'è un c***zo da fa", "Dopo tutti questi anni non hanno ancora capito che tra Iva e tasse e cambio oro la vincita per qualsiasi cifra si riduce a poco più della metà!!"