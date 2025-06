Theo Hernandez in Arabia sblocca il mercatone del Milan: chi arriva

Theo e Victor potrebbero essere legati da un destino comune, quello che ha il colore verde dei dollaroni sauditi. Entrambi sono fortemente voluti dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che continua a insistere nonostante i primi rifiuti. La notizia delle ultime ore è che Theo ha finalmente detto “sì” alla ricca offerta araba (da circa 18 milioni l’anno), con i l Milan che si aspetta di incassare almeno 25 milioni. Il francese si è reso conto di non avere grandi alternative: l’Atletico Madrid era l’unica big europea ad essersi fatta avanti, ma la trattativa è sfumata per l’enorme distanza tra domanda e offerta tra i due club. Con il passare dei giorni Theo si è convinto ad aprire all’Al-Hilal, magari dopo aver visto la nuova squadra di Inzaghi fare un figurone contro il Real Madrid.

Theo Hernandez e Victor Osimhen sono gli indesiderati numero uno dei rispettivi club. Il Milan e il Napoli non vedono l’ora di sbarazzarsene, anche se per motivi differenti: i rossoneri, dopo sei stagioni, ritengono concluso il ciclo del francese e vogliono monetizzare prima che entri nell’anno della scadenza del contratto; i partenopei devono fare cassa da due anni con il bizzarro centravanti nigeriano, tanto forte in campo quanto stravagante (o mal consigliato?) fuori.

In attesa di chiudere con il terzino francese, gli arabi stanno spingendo per far cambiare idea anche a Osimhen. Impresa difficile ma non impossibile, considerando che non si sa mai cosa passi perla testa al nigeriano. A differenza di Theo, a Victor le pretendenti in Europa non mancano, ma nessuna è disposta anche lontanamente a riconoscergli lo stipendio astronomico che lui vorrebbe. Ecco allora che il triennale da 40 milioni l’anno dell’Al-Hilal inizia a fare breccia nel cuore e nella mente di Osimhen.

FARE PRESTO

Il Napoli spera di chiudere al più presto questo capitolo, per evitare la fine della scorsa estate, quando alla fine il nigeriano partì solo in prestito per giocare nel Galatasaray. I campioni d’Italia intendono incassare i 75 milioni previsti dalla clausola, per poi reinvestirli sull’acquisto di una punta e due esterni offensivi. L’Al-Hilal non avrebbe problemi a pagare quanto richiesto dal Napoli, prima però serve l’ok di Osimhen, che adesso potrebbe essere più propenso al trasferimento, dopo aver scampato il Mondiale per club, al quale evidentemente non aveva alcuna voglia di partecipare, sacrificando le sue vacanze estive.

È quantomeno curioso che due dei migliori calciatori passati nel campionato italiano negli ultimi anni siano diventati delle zavorre per i loro club. Theo è il simbolo di un Milan, quello di Maldini, che non esiste più. Al suo posto i rossoneri pensano a Zinchenko, 29enne in uscita dall’Arsenal: si può chiudere a 20 milioni. Altri 15 il Diavolo li spenderà per Xhaka, regista del Bayer Leverkusen.