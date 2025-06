Fabio Fognini, altro show a Maiorca: "Cerca di vincere!", "Signora..."

Con Fabio Fognini in campo, divertimento e fuori programma sono assicurati. Il copione si è ripetuto nel match tra l'italiano e Daniel Altmaier all’Atp 250 di Maiorca, partita disputata sotto il sole battente. Il siparietto si è tenuto con una spettatrice, una signora seduta sugli spalti.

Durante la sfida, poi persa da Fognini con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, una donna seduta in tribuna non ha nascosto il proprio entusiasmo per l'azzurro, incitandolo a pieni polmoni. Un tifo che non è passato inosservato, tanto che Fognini si è avvicinato con ironia alla tribuna e ha scherzato: "Signora, le cambio di posto". La risposta della donna, tutt’altro che imbarazzata, ha strappato una risata al resto del pubblico, oltre che allo stesso Foglini: "Stiamo facendo il tifo per lei. Le mie figlie e io siamo qui apposta per vedere la sua partita", è andata dritta al punto.