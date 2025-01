Camera, cambiano i seggi: uno in più a Forza Italia, M5s in tilt

17 gennaio 2025 a

La Giunta delle elezioni della Camera ha accolto il ricorso presentato da Andrea Gentile (FI) per il seggio della 23/esima circoscrizione Calabria, a Cosenza, e proporrà all’aula la proclamazione a deputato dello stesso Gentile Lo ha annunciato il presidente della Giunta Federico Fornaro al termine della Camera di consiglio. La Giunta, quindi, propone per lo stesso seggio l’annullamento dell’elezione della deputata Orrico e poi della deputata Scutellà, entrambe del M5s, cui era stato assegnato in un primo momento il seggio.

E così, pure davanti all'evidenza dei fatti e di una decisione importante come quella della Giunta delle Elezioni, i Cinque Stelle tirano la palla in trbuna con Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5s a Montecitorio: "Santanchè se si dimettesse oggi sarebbe già troppo tardi perché avrebbe dovuto farlo quando è stata coinvolta nell’inchiesta per truffa ai danni dello stato sui fondi Covid. Oggi alla Camera si sta compiendo un furto di democrazia. La maggioranza di centrodestra sta sottraendo al M5S un seggio democraticamente conquistato alle elezioni e contemporaneamente protegge una ministra rinviata a giudizio per falso in bilancio. Questo è il senso delle istituzioni del centrodestra".

E ancora: "La stessa maggioranza che ha messo in piedi una commissione d’inchiesta sulla pandemia oggi protegge una ministra, che dovrebbe rappresentare le imprese italiane, ed è coinvolta in un’inchiesta per truffa ai danni dello Stato sui fondi Covid. Chi ha gestito la pandemia a mani nude è messo sotto accusa chi è sotto inchiesta della magistratura per truffa sui fondi Covid deve essere protetta", ha affermato a Tagadà su La 7. E nel corso del pomeriggio, Giuseppe Conte aveva già portato i toni alle stelle prima della decisione della Giunta: "Qui c’è la ferita originaria - aggiunge Conte - Il ministero dà delle indicazioni ai cittadini che devono votare e poi successivamente queste indicazioni vengono completamente ribaltate. È lì che nasce la prima ferita all’esercizio del diritto democratico di voto".