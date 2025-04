Maurizio Gasparri, "voto Forza Italia grazie a lui": Mogol fa impazzire la sinistra

"All’inizio ho votato una volta Pci, poi socialdemocratico. Mi sentivo un liberale di sinistra, un riformista. Poi ho conosciuto una persona splendida, mio caro amico ancora oggi". Mogol, il celebre compositore che con Lucio battisti ha fatto sognare diverse generazioni di italiani, ha raccontato di votare Forza Italia grazie a un suo amico speciale: Maurizio Gasparri: "Maurizio fa moltissime cose per gli altri. La comunità di don Gelmini per i tossicodipendenti è andata avanti grazie a lui. Fa tanta beneficenza, infatti ci siamo conosciuti a una partita di calcio benefica. Io non guardo tanto il colore politico, quanto le persone, e quello che fanno in concreto. Anche Dario Franceschini, quando era ministro della cultura, ha fatto cose molto buone".

Mogolo, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha esposto una volta per tutti le convinzioni politiche di Lucio Battisti. "Non l’ho mai sentito parlare di politica, Lucio era al di fuori - ha detto -. L’equivoco nacque per l’espressione 'planando sopra boschi di braccia tese' contenuta ne La collina dei ciliegi, immagine poi finita sulla copertina di un disco. Ma le braccia erano tese per il Signore, non per il duce. Era un individualista. Credeva nella libertà, nel merito. Non mi risulta che andasse a votare".