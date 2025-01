Laura Boldrini smonta Vincenzo De Luca: "Terzo mandato? Basta narcisismi"

17 gennaio 2025 a

Anche Laura Boldrini spegne le illusioni di Vincenzo De Luca. La deputata del Pd boccia il terco mandato. E lo fa in pubblico, durante la puntata di venerdì 17 gennaio di Tagadà: "La nostra posizione, anche quella di Elly Schlein, è contraria al terzo mandato. Si crea un accentramento di potere su una persona, che non va bene". Poi la stoccata al governatore della Campania: "Non si può tirare in ballo i parlamentari, perché loro non sono una carica monocratica come sindaci e presidenti di Regione". Boldrini sostiene "il ricambio generazionale".

E su un'eventuale lista con De Luca che sfida i dem, la dem non si trattiene: "Sarebbe una vendetta, una cosa deprecabile. Invece De Luca dovrebbe dare delle indicazioni su chi potrebbe prendere il suo posto". Ecco allora lo sfogo conclusivo: "Basta coi narcisismi e i personalismi". Ma De Luca sembra non voler sentire ragioni.

"Abbiamo deciso di non perderci nella politica politicante e concentrare la nostra attenzione nelle opere da continuare in Campania - ha detto l'attuale governatore -. Ieri abbiamo fatto una riunione con tutti i gruppi consiliari regionali della maggioranza a cui ho illustrato il programma dei prossimi due mesi. Faremo in due mesi quello che le altre Regioni fanno in dieci anni". Infine, tirando in ballo i colleghi: "Il futuro di un territorio chi deve deciderlo? I cittadini o i burocrati di partito che stanno a Roma? I cacicchi veri, che non hanno mai rapporti con i territori? Il futuro di un territorio lo decidono gli elettori, questo mi sembra un principio democratico irrinunciabile: sul futuro delle imprese, della sanità, del trasporto pubblico devono avere parola gli elettori, non le burocrazie dei partiti".