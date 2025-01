Michele Emiliano, la trasferta a Miami dei suoi fedelissimi costa 400mila euro

Annarita Digiorgio 21 gennaio 2025 a

Tre giorni a Miami sono costati alla Regione Puglia 400mila euro. Tutto per finanziare lo stand espositivo della Natuzzi, alla fiera del design. Con la presenza di tre dirigenti fedelissimi di Michele Emiliano: l’assessore allo sviluppo Alessandro Delli Noci, il direttore dell’agenzia Pugliapromozione Luca Scandale, e il responsabile della comunicazione istituzionale Rocco De Franchi. La delegazione è volata in Florida dal 4 al 6 dicembre, a spese dei pugliesi, per veicolare i prodotti dell’artigianato locale alla fiera Art Basel Miami Beach. A partecipare alla fiera è l’azienda di salotti Natuzzi. Quest’anno la partecipazione è stata sponsorizzata dalla Regione, attraverso un progetto studiato per promuovere il brand Puglia (non è chiaro se è Natuzzi a promuovere la Puglia, o viceversa). Nella missione era previsto l’acquisto da parte della Regione dello spazio in fiera allo store Natuzzi con un contributo spesa di 140mila euro più 30 per l’area nuda, a cui però si sono aggiunti 50mila euro all’artista Agostino Iacurci (con affidamento diretto) per un murales esterno raffigurante un ramo d’ulivo.

Poi perla comunicazione dell’evento (evidentemente il responsabile comunicazione della Regione, e di Pugliapromozione non erano in grado di fare da sé) è stato necessario per la Regione aggiungere 140mila euro alla Flash Art, fondata da Cristiano Seganfreddo «per i servizi di comunicazione, promozione del brand Puglia e coordinamento per la partecipazione della Regione alla design week presso Alcova (stand di Miami) dal 4 all’8 dicembre 2024». Quali sono stati i riscontri di questa spesa con le tasche dei pugliesi? Giovedì prossimo l’assessore Delli Noci ne risponderà in Consiglio. Francesco La Notte, consigliere regionale di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti sulla trasferta. Come si legge nel comunicato ufficiale della Regione, attraverso questa iniziativa, in particolare con il murales da 50 mila euro, «oltre alla valenza artistica, Natuzzi Italia e gli altri soggetti coinvolti hanno voluto legare ancora di più questo progetto al territorio attraverso il sostegno a Save the Olives, una organizzazione no profit pugliese che si occupa di ricerca per trovare soluzioni al problema della xylella, malattia letale che da anni affligge gli ulivi, grande patrimonio economico e culturale della Puglia». Dimenticando chi, avendo ostacolato in tutti i modi l’eradicazione degli alberi, ha contribuito a diffondere il batterio distruggendo 21 milioni di ulivi ed economia, tradizione, natura e paesaggio di mezza Puglia.

Quella a Miami non è l’unica trasferta americana dei fedelissimi del governatore. Fino a qualche anno fa era Emiliano in persona a presenziare ai festeggiamenti del Columbus Day. Come quando in piena pandemia accompagnò a San Pietroburgo l’orchestra del Petruzzelli facendo saltare la coda per il vaccino a tutti gli orchestrali per il concerto in Russia. Lo scorso ottobre però per il Columbus sono volati oltre oceano la presidente del consiglio regionale Loredana Capone con i vice. Viaggio ovviamente pagato dalla Regione Puglia, ma con i fondi del Pnrr. Presente anche Napoleone Cera, in quel momento consigliere regionale di Forza Italia, ora allontanato dal partito per aver votato l’ultimo bilancio come la maggioranza di Emiliano.