4 di Sera, la dem Lorenzin: "Cosa mi ha colpito del discorso di Trump"

20 gennaio 2025 a

a

a

"Lui parla di deportazione di milioni di persone, non credo che questa cosa sarà a impatto zero negli Stati Uniti": Beatrice Lorenzin del Pd lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, parlando del discorso di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, con particolare riferimento alle sue promesse sulla questione dell'immigrazione.

"Fermo restando che in America c'è un tema di sicurezza enorme - ha proseguito la dem - dall'altro lato però in tutto il suo discorso lui non ha fatto nessun accenno alla grande discriminazione di reddito, di condizione sociale e incapacità di accesso all'istruzione e alla sanità degli Stati Uniti, dove ci sono dei grandissimi ghetti nelle città in cui c'è di tutto e di più e in cui c'è una grandissima fatica a fare un lavoro sociale". Secondo lei, insomma, il tycoon avrebbe dovuto dare più spazio a questo: "A me ha molto colpito che in tutto questo suo discorso, che non ha praticamente nulla di nuovo se non la questione di Panama che apre una questione internazionale non banale, lui non abbia fatto nessun riferimento a questo tema".

Video su questo argomento Giorgia Meloni, il saluto con Milei alla cerimonia di insediamento di Trump