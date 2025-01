Lo Stato delle Cose, Donzelli inchioda Ilaria Cucchi: "Chi sono davvero gli ultimi"

22 gennaio 2025 a

a

a

"Con questo disegno di legge introdurranno altri 24 reati, signor Giletti": Ilaria Cucchi, senatrice di Sinistra Italiana, lo ha detto a Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimo Giletti su Rai 3, durante un confronto col deputato di FdI Giovanni Donzelli sul dl Sicurezza. Un decreto volto a dare maggiori tutele alle forze dell'ordine durante le manifestazioni, soprattutto quelle più violente. "Vedo tanta confusione – ha detto Donzelli –. Questa proposta di legge attacca gli ultimi? Per me l’ultimo non è chi va ad occupare una casa, ma l’anziano che si trova la casa occupata. Per me l’ultimo non è il ragazzotto che blocca la strada per difendere l’ambiente, ma il lavoratore che si sveglia all’alba e non vuole la strada occupata. Per me l’ultimo non è la nomade che fa finta di essere sempre incinta per non andare mai in galera, ma quello che viene scippato sull’autobus. Dipende da chi sono gli ultimi per te, è tutto lì”. Applausi in studio.

La Cucchi, però, ha insistito: "Le forze dell’ordine fanno il loro lavoro e la cosa di cui hanno bisogno è un aumento di stipendio. Quello serve, la destra lo annuncia da tempo ma non lo fa. Diciamolo!”. Immediata la replica del deputato meloniano: “Volevo dire a Ilaria Cucchi che questo governo ha aumentato come mai nessuno lo stipendio delle forze dell’ordine. Non come magari volevamo, ma è stato il più alto della storia italiana, ecco, diciamolo”. Intanto sui social è già diventato virale il video del confronto. In molti hanno sottolineato che il sermone della Cucchi sugli ultimi è stato spento sul nascere da Donzelli, che le ha spiegato chi sono davvero gli “ultimi”.