Rosy Bindi, la durissima replica di FdI: "Sa quanto è stato umiliante per l'Italia avere lei"

Rosy Bindi si accoda alle lamentele tutte a sinistra per la presenza di Giorgia Meloni a Washington per l'insediamento di Donald Trump. In una recente intervista a Tagadà, la Bindi non ha usato giri di parole e l'ha sparata davvero grossa: "Mi sono sentita umiliata dalla presenza del premier Meloni alla cerimonia di insediamento del presidente americano Trump".

E ancora: "La verità – sostiene l’ex ministro di vari governi di centrosinistra- è che l’Italia non ha futuro fuori dall’Europa. L’Italia non guadagna se va male la Germania…". Insomma forse siamo all'apice del delirio progressista sulla presenza di Meloni negli Stati Uniti al fianco di Donald Trump. E a rispondere alla Bindi c'ha pensato Fratelli d'Italia che sui propri canali social ha postato il volto della Bindi con la frase incriminata: "Umiliata da Meloni da Trump".

A corredo la risposta del partito di Giorgia Meloni: "Il Presidente Giorgia Meloni è stata l’unica leader europea ad essere invitata all’insediamento di Trump e questo provoca nervosismo alla sinistra costretta, ogni giorno, a subire i successi politici del Presidente del Consiglio. Bindi, lo sa quanto è stato umiliante per l’Italia avere lei, Prodi e compagni al governo della Nazione?". Insomma lo scontro è aperto.