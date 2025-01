L'inquisizione sinistra contro Concia e Terragni

24 gennaio 2025 a

Occorre che si capisca una cosa: c’è una parrocchietta, a sinistra, che stabilisce quanto sei di sinistra e quanto sei femminista. Parli con la destra? Fatwa. Critichi il gender? Fatwa. Pensi che è meglio dire donna che “persona con utero”? Sei una feminazi. Ora, che tutto ciò si stia scatenando in queste ore e in questi giorni, è circostanza di grande interesse perché dimostra due cose incontrovertibili: che le femministe old style si sono rotte le scatole di vedersi rappresentate dall’escludente verbo transgender e che quando da destra si accusava il wokismo di intolleranza non era cultura del piagnisteo ma pura verità.