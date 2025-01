Pd da barzelletta, insulti contro Meloni e governo: ecco gli Oscar, "il peggior film visto dagli italiani"

24 gennaio 2025 a

Dopo il vademecum sul pranzo di Natale con "i parenti di destra", spunta una nuova campagna d'odio firmata Pd. La pagina Instagram del partito di Elly Schlein ha deciso di dar vita agli "Oscars 2025". A finire nel mirino sono gli "attori" protagonisti del governo italiano: da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, fino a Carlo Nordio e Daniela Santanchè. Il titolo? "Il peggior film mai visto dagli italiani" a cui vengono corredate le immagini dei vari protagonisti.

Prima tra tutte quella del presidente del Consiglio che viene nominata "migliore bugiarda protagonista" nella pellicola "Abolizione delle accise". E ancora, tocca a Matteo Salvini. Il leader della Lega riceve infatti la nomination per "migliore arrampicata di specchi" in "Mamma mi hanno sabotato i treni". Ma dalle critiche agli insulti il passo è breve. Al ministro della Giustizia Carlo Nordio spetta la nomination per "migliore complicità coi criminali" in "Volo di stato per Almasri". Poi è il turno di Daniela Santanchè con la nomination per "migliore attaccamento alla poltrona" in "Indagine su una ministra al sopra di ogni sospetto". Non manca neppure l'ironia - se così la vogliamo chiamare - sul ministro degli Esteri. Ad Antonio Tajani il Pd offre la nomination per "miglior film fantasy" in "Pensioni minime a 1.000 euro al mese".

Già a Natale il Pd, più che impegnarsi nel formulare proposte alternative, si era dedicato alla guida per sopravvivere "con i tuoi parenti un po' di destra". Per l'occasione i dem avevano anche messo a disposizione dei fan su Instagram le slide con le risposte da dare sui temi caldi del confronto politico. Tra queste la questione sanità ("Ah, ti hanno fissato la visita a marzo 2026? Forse non è colpa dei medici, zio, ma di chi taglia la sanità pubblica"); le politiche per i giovani ("No, zia, non ho ancora comprato casa, ovviamente. Però possiamo parlare del taglio di 330 milioni dal Fondo Affitti").