Giorgia Meloni, la sparata di Conte: "Sei sempre la scendiletto di Washington", scoppia il caso

"Nonostante i capi di Stato che si alternano, sei sempre la scendiletto di Washington": il leader del M5s, Giuseppe Conte, lo ha detto rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni durante una diretta social. Poi, riferendosi al cosiddetto patto d'Arabia siglato dalla presidente del Consiglio, ha aggiunto: "Nulla da dire sui contratti che le nostre imprese hanno sottoscritto, ma era proprio necessario attovagliarsi nella tenda di bin Salman come un Renzi qualsiasi? Un regime responsabile della morte di un giornalista fatto a pezzi. Io bin Salman l’ho incontrato quando ero premier e gli ho detto che se non avesse assicurato alla giustizia i responsabili i nostri rapporti non potevano essere normalizzati".

Sempre rivolgendosi alla premier, l'ex presidente si è arrogato il diritto di dire alla Meloni cosa fare: "Tu i potenti li devi scontentare, come facevamo noi del M5s, e forse siamo andati a casa per quello. Ma la smetti di concepire la politica come un Renzi di turno? Noi abbiamo bisogno di un premier che tuteli gli interessi degli italiani oggi". Il leader pentastellato, poi, ha bacchettato la presidente del Consiglio anche per i costi delle bollette: "Gli aumenti del 2025 sono intollerabili: c'è un aggravio di mille euro l'anno per ogni famiglia. In più il sistema industriale è in apnea: ci sono stati 22 mesi consecutivi di crollo della produzione industriale e il Pil previsto dal governo all'1% l'abbiamo dimezzato allo 0,5".

Critiche pure sulla manovra messa a punto dal governo: "Con questa legge di bilancio è stato realizzato un taglia-stipendi". E ancora: "Non diciamo che abbiamo aumentato gli stipendi, non prendiamo per il cuneo i cittadini: non è un popolo bue, non basta una grande efficacia comunicativa, governare è un'altra cosa. Ai cittadini dico che vi tuteleremo in tutte le sedi e ci ribelleremo a questa vergogna". Infine, tornando sulla premier, ha proseguito: "Non so come fa Giorgia Meloni a presentarsi in conferenza stampa con una faccia di tolla con l'articolo nel quale hanno appostato un fondo di 500mila euro per stipendi di ministri e sottosegretari con la formula del rimborso delle spese".