Meloni indagata, la sceneggiata delle opposizioni: "C'è un'umiliazione del Parlamento"

Scontro in Senato per il caso Almastri. Le opposizioni, dopo aver a lungo protestato e richiesto l'intervento del Governo sul caso Almasri, hanno abbandonato l'Aula del Senato. In seguito, M5s, Pd, Avs e Iv hanno chiesto una riunione dei Capigruppo.

"Al momento le informative dei ministri Nordio e Piantedosi sono ancora confermate, nonostante si sappia già che non verranno in Aula a riferire sul caso Almasri. Il dilettantismo, l'approssimazione e il vittimismo di questa maggioranza ha ormai superato il livello di guardia, il Senato oggi è stato il teatro dell'assurdo. Siamo davanti a uno scandalo internazionale e a un Governo che fornisce dieci versioni diverse dell'accaduto e scappa come un coniglio davanti al Parlamento. Per decenza istituzionale abbiamo abbandonato l'Aula", ha commentato in una nota la vicepresidente del gruppo Movimento 5 Stelle al Senato, Alessandra Maiorino. intervenuti sull’avviso di indagini arrivato al premier Meloni.

"C’è un’umiliazione del Parlamento, quella che certa magistratura fa della democrazia e della sovranità popolare", ha detto Albero Balboni, senatore di Fratelli d’Italia, intervenendo nell’Aula. "Certi magistrati umiliano continuamente la politica, questa è la vera umiliazione. L’esproprio della democrazia -ha attaccato il senatore a capo della Commissione Affari costituzionali- è reso manifesto e plateale dal fatto che oggi ministri che dovevano riferire su un fatto importantissimo non lo possono più fare perché certa magistratura si è voluta sostituire al Parlamento e alla democrazia".