Almasri, Giulia Bongiorno nominata unica legale da Meloni e governo: come leggere la scelta

Per la difesa nel caso Almasri, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il titolare della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano, secondo quanto si apprende da fonti di governo, hanno deciso congiuntamente di nominare come loro unico legale l’avvocato Giulia Bongiorno. A tal proposito, viene spiegato che si tratta di "una scelta che sottolinea la compattezza del governo anche nell’esercizio dei propri diritti di difesa”. Bongiorno, che ha difeso anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini nel processo Open Arms, è stata vista entrare a palazzo Chigi questa mattina, mercoledì 29 gennaio.

Meloni, Mantovano, Nordio e Piantedosi sono finiti nel registro degli indagati della Procura di Roma per favoreggiamento e peculato per il caso del generale libico Almasri. A comunicarlo, con un video pubblicato sui social, era stata la stessa Meloni nella serata di ieri. "Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia (in realtà si tratta di una comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, ndr) per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri", ha detto la premier nel filmato, mostrando il documento che le è arrivato e aggiungendo che lo stesso è stato "inviato anche ai ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano". Infine, l'assicurazione: "Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire".