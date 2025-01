Piazzapulita, guardate la faccia della Schlein quando le mostrano questo sondaggio

31 gennaio 2025 a

a

a

Elly Schlein vive in un mondo tutto suo. Ma questa non è una novità. Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7, la segretaria del Pd ha commentato insieme al padrone di casa l'ultimo sondaggio. In breve: il caso Almasri non ha indebolito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo partito. Anzi: FdI cresce dello 0,1%, passando dal 29,5 al 29,6%. Alle soglie di quota 30.

Discorso diverso per il Partito democratico. Il movimento politico a guida Schlein sta crollando nei consensi. Dal 23,2% rilevato il 15 gennaio è passato infatti al 23% del 29 gennaio. Un calo che dovrebbe preoccupare tutti i più autorevoli esponenti dem. Compreso il capo del Nazareno, Elly Schlein. Ma, osservando la sua espressione di fronte al sondaggio, non sembra proprio così. La segretaria del Pd infatti sorride. Anche se, a dire la verità, sembra più una smorfia di imbarazzo piuttosto che di gioia. Sta di fatto che il faccione di Schlein è subito diventato un meme golosissimo per Atreju, l'account social della festa di Fratelli d'Italia. "Elly abbiamo la stessa espressione - hanno scritto su X i giovani meloniani - sorridiamo anche noi".

La prossima volta inquadrate anche Formigli pic.twitter.com/UP9NEIZ17S — Atreju (@Atreju2024_) January 31, 2025

"Non guardo spesso i sondaggi - il commento invece di Giorgia Meloni su Instagram -. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione. Tuttavia, è difficile non notare un dato: nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido. Per me, questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l’interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto. Grazie per la fiducia. Io vado avanti, come sempre - ha concluso -, a testa alta".