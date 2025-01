Giorgia Meloni, lezione a sinistra e Ilaria Salis: "I proprietari di casa per noi non sono nemici di classe"

31 gennaio 2025 a

La sinistra ha un chiodo fisso: tassare la casa. E così la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in occasione della conferenza organizzativa della Confederazione, in corso a Genova mette in chiaro alcune cose che riguardano proprio i proprietari di casa e l'attenzione da parte di questo esecutivo per chi ha una proprietà: "Per questo Governo la proprietà immobiliare è intoccabile. Sostenere che la proprietà privata è sacra, che un immobile non si occupa e che se lo fai arriva subito la forza pubblica dopo aver ricevuto la denuncia del proprietario, significa dare certezze non solo a chi in quell’immobile ci vive ma anche a chi quell’immobile vuole affittarlo o venderlo".

Parole, quelle del premier, che chiamano alla mente (anche) Ilaria Salis, lady okkupazioni, l'europarlamentare di Avs che rivendica con orgoglio il suo passato da abusiva e il diritto di occupare case sfitte. Insomma, l'europarlamentare che liscia il pelo all'illegalità. La stessa Salis che, giusto ieri - giovedì 30 gennaio - è stata nominata membro della Commissione casa all'Europarlamento di Brxelles.

I proprietari di casa, prosegue il presidente del Consiglio, "non sono ’nemici di classe', ma persone comuni che hanno acquistato ciò che hanno con il proprio lavoro e i propri risparmi. Questa è la ragione che ci ha spinto, in questi anni, a prevedere una serie di norme che vanno in questa direzione, non ultimo quanto previsto dal pacchetto sicurezza all’esame del Parlamento. Norme di buon senso, che rivendichiamo e che servono anche a garantire quel diritto all’abitare di cui molti si riempiono la bocca. Perché combattere l’illegalità delle occupazioni consente anche di restituire fiducia ai proprietari, avere così più immobili disponibili sul mercato e ottenere di conseguenza anche una riduzione degli affitti", sottolinea Meloni. Sinistra avvisata...