Giuseppe Conte attacca Meloni: "Torsione autoritaria", spianato da FdI

Giuseppe Conte in un'intervista a Repubblica va all'attacco di Giorgia Meloni: "Per eliminare il controllo di legalità stanno organizzando una torsione autoritaria del nostro sistema giovandosi dell’appoggio di buona parte del sistema mediatico". Poi l'ex premier aggiunge: "La Meloni è in fuga dal Parlamento perché anche sul caso Almasri ha mentito, si sono contraddetti più volte perché sono in grave difficoltà. Continueremo a insistere perché Meloni venga in Parlamento a spiegare perché lei, donna e madre, ha rimpatriato, con l’onore di un volo di Stato, un boia accusato di omicidi e persino di stupri su bambini di cinque anni", afferma facendo propaganda. Quanto all’avviso di garanzia, per il leader M5S si tratta di "un atto dovuto, anche a me è stato notificato più di una volta, peraltro a seguito di esposti di Fratelli d’Italia".

E basta con "la narrazione" dello scontro governo-magistratura per via della separazione delle carriere. "Qui l’unico scontro è fra il governo e il codice penale: da Delmastro a Santanchè e adesso anche Meloni, Nordio, Piantedosi, Mantovano. Attaccano i giudici ma proteggono Santanchè che ha truffato sui fondi Covid, è sconcertante". Alla valanga di fango da parte di Conte risponde Fdi con il deputato Antonio Baldelli: "Giuseppe Conte, sempre pronto a evocare spettri autoritari, ha una memoria labile. È curioso, infatti, che parli di ’torsioni autoritariè lui che, da presidente del Consiglio, ha sospeso le libertà fondamentali di un’intera nazione con semplici DPCM, svuotando il Parlamento e riducendo il confronto democratico a monologhi trasmessi su Facebook. Se c’è qualcuno che ha concepito le istituzioni come un simulacro vuoto, è proprio lui. Quanto alle sue volgari invettive nei confronti del premier Meloni, l’uso di toni e accuse grottesche dimostra solo un disperato tentativo di rimanere a galla mentre il suo Movimento si sta spegnendo giorno dopo giorno, divorato dal Pd".