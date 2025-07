Reazione a catena, i Gira e Rigira trionfano? Scoppia la bufera: "Soldi buttati"

Ma alla fine si riconfermano campioni i Gira e Rigira. Il trio di concorrenti giovanissimi si presenta all' Ultima Catena con la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: 48mila euro . Una cifra stratosferica. Ma per farlo devono trovare un termine all'Ultima parola che faccia da ponte tra "Curva" e "Zero". Dopo un intenso confronto, i campioni hanno dato la loro parola: "Virgola". Ed è la risposta esatta .

Oggi, domenica 20 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena , il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno . Tornano i Gira e Rigira , la squadra di giovanissimi campioni formata da Naischel, Ruben e Francesco. A sfidarli come concorrenti ci sono gli Abbronzati , un team formato da Mirko, Consuelo e Silvia. "Abbronzati posso capire perché", ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione alludendo appunto al loro colorito. Loro sono una squadra che proviene da Fiumicino.

Intanto sui social, i telespettatori si dividono tra quelli che esultano per la vincita dei Gira e Rigira e chi, invece, contesta la facilità della soluzione dell'Ultima parola: "E questa sera la catena aveva un minimo di logicità in più!!! Ma bravi, in ogni caso! Lo meritavano già dalla prima apparizione!", "Ma via, soldi regalati".