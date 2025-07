Studio aperto vola coi prodotti italiani

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Italia uno”) L’industria turistica italiana sta vivendo un momento senza precedenti. Lo attestano i dati ufficiali ma ce rendiamo conto anche noi tutti andando in giro: mai come quest’anno spiagge, città d’arte, i borghi, i laghi sono presi d’assalto da tedeschi, francesi, inglesi, cinesi, arabi, spagnoli. Essere meta di viaggi è anche una opportunità unica per mettere in vetrina i nostri prodotti meno conosciuti.

Studio aperto mag, spazio di approfondimento del tg di Andrea Pucci, da mesi scandaglia lo stivale per dare spazio a nicchie di produzione eccellenti spesso meno conosciute, ma con un potenziale di marketing esplosivo. Venerdi nel day time puntata dedicata ai cetrioli di Lido di Camaiore, ai piselli coltivati sui Colli Euganei, alla focaccia di Mergozzo. Punte del 5% di share media di quasi 500 mila spettatori nella fascia in cui dominano i quiz monstre di fascia preserale. Dopo la minaccia di guerre commerciali intercontinentali, le rivelazioni su tangenti e appalti, la terribile piaga dei femminicidi, il pubblico tira un po’ il fiato.