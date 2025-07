Jannik Sinner, clamorosa rinuncia all'ultimo minuto: niente Masters di Toronto

Le fatiche di Wimbledon, seppur meravigliose e indimenticabili, devono essersi fatte sentire. Jannik Sinner ha bisogno di più tempo per rigenerarsi, rigettarsi nella mischia del circuito e affrontare un nuovo tour de force in vista del prossimo Slam, gli Us Open. E così insieme al suo staff ha deciso di rinunciare al prossimo torneo in calendario che aveva messo in agenda, il Masters di Toronto, che due anni fa gli regalò proprio il suo primo successo in un 1000, titolo che lo scorso anno (con il torneo 'emigrato' eccezionalmente a Montreal) non riuscì a difendere perdendo ai quarti da Andrey Rublev.

Da allora il numero uno al mondo non ha più perso una sfida che non sia una finale. C'è dunque parte della storia recente di Jannik in questo torneo al quale il campione azzurro ha voluto però quest'anno rinunciare per ricaricare al meglio le batterie. Presumibilmente tornerà in campo a Cincinnati, anche questo Masters 1000 che mette in palio altri punti pesanti. Ne potrebbe avere bisogno nonostante il largo vantaggio in classifica su Alcaraz. La rinuncia a Toronto (forfait anche di Novak Djokovic e di Jack Draper ma per il britannico lo stop è dovuto a un problema fisico), infatti rende meno facile la difesa del primato in classifica Atp. Il fuoriclasse altoatesino resterà in testa al ranking ATP, ma scenderà da 12.030 a 11.830 punti perdendo la 'cambiale' dei 200 punti conquistati lo scorso anno a Torino.