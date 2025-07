Temptation Island, "come faccio a tradirla". Alessio e Sonia, l'ultimo delirio

Da "corna show" a legal thriller. Passano le edizioni ma Temptation Island si conferma fonte di ascolti alti e colpi di scena. Prendete Alessio Loparco e Sonia Mattalia, i più chiacchierati di questa stagione. Specchio perfetto della coppia disfunzionale ai tempi dei reality.

Lui è pugliese, 39 anni, avvocato civilista di Foggia. E' diventato famoso per alcune uscite. La prima, una confessione sulla compagna, pure lei avvocato di 48 anni, 9 in più di lui: "Non credo di amarla e forse le ho fatto la proposta di matrimonio solo per riconoscenza, perché mi ha aiutato con gli studi e con il lavoro". Siccome chi ben comincia è a metà dell'opera, Alessio ci ha aggiunto il carico promettendo che non si sarebbe fatto rovinare la permanenza sulla spiaggia gomito a gomito con le tentatrici, perché si era già "studiato questo programma nel cervello".

Le cose tra i due fidanzatini vanno di bene in meglio, vale a dire a scatafascio. Al primo falò di confronto immediato Sonia che gli dà il due di picche. Non si presenta e a norma di regolamento la coppia è destinata a uscire di scena. Ma gli autori fanno uno strappo alla regola: la signora resta, perché le "colleghe" la vogliono ancora come confidente. Il conduttore Filippo Bisciglia riporta tutto ad Alessio: "Ah quindi non viene? E che si fa? Ma io dove aspetto e rifletto? In hotel? A soffrire, giustamente". Si arriva così all'ultimo atto. "Rimandare non serve più a niente. È arrivato il momento di guardarci negli occhi", spiega Alessia accettando di incontrare il suo uomo. E qui Alessio regala un'altra perla: "Come posso capire se la amo, se non ho avuto modo di mettermi alla prova durante il percorso? Se vivo sempre a stretto contatto con lei, non ho occasioni reali per tradirla, per interagire con altre persone e vedere come reagisce lei in quelle situazioni. La gratitudine e il senso di protezione non sono sentimenti inferiori all'amore. Quando parlo di protezione, intendo dire che sarei stato disposto a farmi ammazzare per difenderti".

Il faccia a faccia assume contorni grotteschi: "Tu sei arrabbiato perché ti ho strappato dal percorso, hai offeso la mia dignità di donna. Sei stato crudele e meschino". Ma Alessio se l'è legata al dito: "Decido di tornare a casa da solo, perché tu non mi hai fatto sciogliere il dubbio e fare il percorso. Io sarei riuscito a resistere, e magari avrei aiutato anche gli altri. L'orgoglio ti ha giocato un brutto scherzo. Esco da qua e vado a fare un percorso psicologico importante". Il percorso.