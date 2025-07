Jannik Sinner, clamoroso: ecco dove lo pizzicano in vacanza

Dopo le fatiche di Parigi e Londra, Jannik Sinner si sta finalmente godendo qualche giorno di meritato riposo. Il numero uno al mondo ha scelto la Sardegna per trascorrere le vacanze, prima del tour de force che lo vedrà giocare in Canada e poi allo Us Open, dove tra l'altro sarà chiamato a difendere i titoli conquistati lo scorso anno. E, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe solo. Con lui ci sarebbe anche la nuova fiamma Laila Hasanovic, la modella conosciuta a Copenaghen.

Jannik Sinner è sbatcato nella splendida Porto Cervo. Il numero uno al mondo è stato accolto da numerosi turisti. E da buon campione qual è, si è concesso a decine di selfie e autografi. L'altoatesino si è presentato in Sardegna in completo estivo: occhiali da sole, maglia bianca, zaino in spalle e cappello alla pescatora. E il suo look da tipico turista italiano ha scatenato l'ironia del popolo del web, che si è riversato sui social per commentare il suo outfit.