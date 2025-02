Sondaggio TgLa7, sinistra e toghe a tenaglia? Non cambia (quasi) nulla: la conferma nel sondaggio di Mentana

03 febbraio 2025 a

Inchieste, attacchi, iscrizione nel registro per il caso Almasri, l'Aventino e le proteste della sinistra, e anche gli insulti. Poi l'Albania, l'ennesimo stop ai trasferimenti imposto dai magistrati. Ecco, metteteci tutto questo ma il punto è che il totale non cambia. Si parla di sondaggi, nel dettaglio della rilevazione proposta da Enrico Mentana al TgLa7 di lunedì 3 febbraio, il sondaggione del lunedì firmato da Swg.

Ecco, le cifre parlano chiaro: nonostante tutti gli attacchi degli ultimi giorni, FdI di Giorgia Meloni lascia sul campo lo 0,2%, portandosi al 29,5 per cento. Primo partito e per distacco: il Pd infatti è al 22,6% e, curiosamente, perde parimenti lo 0,2 per cento. Ecco, nonostante la tenaglia di toghe e sinistra, non cambia nulla.

A sinistra, gli unici a guadagnare qualcosa sono i grillini: il M5s sale dello 0,4% e si porta all'11,8%, davanti a Forza Italia stabile al 9,1% e alla Lega, data all'8,3% e in calo di 0,1 punti percentuali. Poi Verdi e Sinistra, stabili al 6,5 per cento.

Tra gli altri partiti, ecco Azione al 3,1% e in calo dello 0,1%; salgono dello 0,1% sia Italia Viva sia +Europa, rispettivamente al 2,9% e al 2,1 per cento. Infine Noi Moderati, in calo dello 0,1% all'1,2%, mentre le altre liste complessivamente raccolgono il 2,9 per cento.