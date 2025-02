Almasri, Nordio e Piantedosi alla Camere per l'informativa. Pd e 5s cercano la sceneggiata: "Serve la tv"

04 febbraio 2025 a

La sinistra non sa più a cosa appigliarsi: prima chiede che il governo venga a riferire in Parlamento, poi una volta che lo fa ha da ridire sulle modalità. È infatti prevista per mercoledì 5 febbraio, alle 12.15, l'informativa alla Camera dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Nonché il ministro della Giustizia e quello dell'Interno, entrambi indagati per la liberazione del generale libico. Eppure a Pd e compagni non basta.

I dem e i Cinque Stelle vogliono che sia il premier Giorgia Meloni a parlare. Eppure, ha risposto piccato il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, "il presidente del Consiglio ha ritenuto che i due ministri fossero adeguati a parlare". E ancora: "Il governo non scappa dal Parlamento. Abbiamo chiesto tempo per approfondire un fatto clamoroso. Sono due ministri molto importanti in grado di dare risposte adeguate".

Ma per Riccardo Ricciardi, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, "la Meloni si nasconde dietro i suoi ministri. Non si capisce perché, se vengono i suoi ministri, la Meloni non venga in aula. Continua a scappare. Vedremo domani quali saranno le mille versioni e contraddizioni del governo". E la presidente dei deputati del Partito democratico, Chiara Braga, non è da meno: "Continua a scappare dal Parlamento. L'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi era il minimo dovuto, a fronte del fatto che la scorsa settimana fosse stata annullata. Non capiamo per quale motivo Meloni, essendo lei nelle stesse condizioni dei suoi ministri, rifiuti di venire in Parlamento e spiegare, ad esempio, le ragioni per cui non ha apposto il segreto di Stato". Finita qui? Niente affatto, visto che le opposizioni, durante la riunione, hanno anche chiesto la diretta televisiva per l'informativa. Eccoli accontentati: la diretta tv si farà, a differenza di quanto deciso alla Camera. È quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama come riferisce il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri.