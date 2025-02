De Luca e il tesoriere Pd arrestato, "chiedete ai sequestratori": come umilia Elly Schlein

06 febbraio 2025 a

a

a

Pd sempre più nel caos in Campania. Lo scontro, questa volta, si è consumato sul caso del tesoriere dem campano Nicola Salvati accusato di associazione a delinquere (e ora in arresto) per essersi fatto pagare dai migranti per dare i permessi di soggiorno.

«Dovrebbe chiedere a un valoroso statista di nome Misiani, che fa il commissario del Pd campano» ha detto De Luca, rispondendo a margine di un appuntamento a Gragnano (Napoli), ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito all’indagine della Procura di Salerno sull’immigrazione clandestina che vede coinvolto il tesoriere del Pd Campania.

"Spiegateci questo arresto". Scandalo immigrazione, Donzelli fa impazzire la sinistra in Aula

«In questo momento» ha aggiunto «il Pd della Campania non esiste, è sequestrato da due anni. Quindi dovete chiedere ai sequestratori». Lo sceriffo è un fiume in piena: «Vado avanti per la mia strada, lo sto dicendo da un anno». Quindi tratteggia un quadro interno desolante: «Nel nostro partito parlano tra di loro una ventina di capi corrente, paragonabili al Pcus di Breznev oppure alle idee di Kim Jong-un. Sono autoreferenziali quanto presuntuosi». «Goethe - prosegue il governatore uscente - diceva che non c’è nulla di più terribile di una ignoranza attiva: il Pd è un luogo speciale da questo punto di vista».