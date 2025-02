L'aria che tira, Giuseppe Conte insulta Meloni: "Senza onore, a cosa sta lavorando?"

06 febbraio 2025 a

a

a

Dopo l'intervento infuocato alla Camera di ieri, mercoledì 5 febbraio, Giuseppe Conte è tornato ad attaccare Giorgia Meloni e il governo sul caso Almasri durante un collegamento con L'aria che tira. Il leader del Movimento Cinque Stelle, ospite nel talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, ha definito la leader di Fratelli d'Italia "senza onore", perché "scappa dopo aver liberato uno stupratore di bambini". L'ex avvocato del popolo ha parlato dallo stabilimento a Bologna dell'azienda La Perla, dove è in corso un presidio dei lavoratori.

"La presidente Meloni è senza onore, non si è presentata in Parlamento, scappa dopo aver liberato con tutti gli onori di un volo di Stato uno stupratore di bambini" come il generale libico Njeem Osama Elmasry, conosciuto come AlMasri", ha tuonato Giuseppe Conte, a margine di un presidio delle lavoratrici La Perla fuori dallo stabilimento di via Mattei a Bologna.

La presidente del Consiglio "venga in Paramento a riferire, ma venga anche qui - ha aggiunto il leader del Movimento Cinque Stelle -. C'è una crisi d'impresa, si occupi dei problemi reali dei cittadini. Hanno aumentato gli stipendi di ministri e sottosegretari e addirittura - ha poi concluso - tolgono 100 euro al mese a chi prende 700 euro".