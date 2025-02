Paragon, Luca Ciriani: "Governo pronto a denunciare chi ha sostenuto che l'esecutivo ha spiato i giornalisti"

12 febbraio 2025 a

a

a

"Il governo intende adire le vie legali nei confronti di chiunque in questi giorni lo ha direttamente accusato di aver spiato i giornalisti. Come tutti possono constatare, il governo non ha spiato i giornalisti, semmai li ha portati in salvo". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al question time della Camera, rispondendo a due interrogazioni sul caso dello spyware israeliano Paragon. "Le agenzie di intelligence rispettano nel modo più rigoroso la Costituzione e le leggi, anzitutto verso i soggetti specificamente tutelati, in primis i giornalisti. La società Paragon Solutions ha garantito la fornitura del servizio in ottemperanza alle clausole contrattuali con massima professionalità e serietà. Nessuno ha rescisso in questi giorni alcun contratto nei confronti dell'intelligence, tutti i sistemi sono stati e sono pienamente operativi contro chi attenta agli interessi alla sicurezza del Paese", ha spiegato.

"La puntuale e costante applicazione della legge 124/2007 non esclude la disponibilità ad aggiornare la legislazione medesima, se necessario. Compete in ogni caso all'autorità giudiziaria accertare l'origine delle vulnerabilità denunciate, i servizi italiani sono pronti a dare tutto il loro supporto", ha aggiunto Ciriani.

"Come tutte le intelligence del mondo anche i servizi italiani, al fine di contrastare le organizzazioni terroristiche criminali, in nome della sicurezza nazionale - ha concluso -, da molti anni fanno ricorso a strumenti come i prodotti forniti dall'azienda Paragon Solutions" e la stessa società "ha garantito la fornitura del servizio in ottemperenza alle clausole contrattuali con massima professionalità e serietà".