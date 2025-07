Milan travolge Liverpool, 4 a 2: Rafa Leao da urlo

Dopo la sconfitta contro l'Arsenal, il Diavolo si prende la sua rivincita contro un'altra inglese. Ottima prova del Milan che vince contro il Liverpool 4-2 nell'amichevole disputata per l'Hong Kong Football Festival. Sblocca la partita nel primo tempo Leao che dedica il gol all'amico e compagno di Nazionale Diogo Jota recentemente scomparso. Pareggia Szoboszlai con un gran gol a giro che si infila all'incrocio imperdibile per Maignan. Tante le occasioni da entrambe le parti contropiedi pericolosi da parte del Milan.

Poi, nella ripresa, i rossoneri riescono a concretizzare un altro contropiede: Okafor lancia Leao, il portoghese trova Loftus Cheek ed è 2-1 per la squadra di Allegri. Al quarto d'ora di gioco Saelemaekers dalla destra arriva in corsa e la mette al centro per Okafor che non sbaglia. 3-1 e difesa del Milan che si dimostra sempre più solida, salvo cedere nel recupero sul gol di testa di Gakpo su secondo palo ma i rossoneri si 'vendicano' in fretta proprio all'ultimo secondo sfruttano l'errore difensivo dei Reds e Okafor firma il poker e la doppietta personale.