Graziano Delrio archivia Romano Prodi: "Ci serve una persona giovane e nuova"

Già, Romano Prodi nelle ultime settimane è prepotentemente tornato al centro della scena politica: televisioni, libri, dibattiti, senza scordare la denuncia presentata da Luigi Li Gotti, suo avvocato di fiducia, denuncia che di fatto ha aperto il caso-Almasri, con l'iscrizione nel registro di mezzo governo, Giorgia Meloni compresa.

E insomma, in molti si chiedono se quello dell'ex premier potrebbe trasformarsi un ritorno alla politica attiva: c'è chi lo vorrebbe, chi non potrebbe farne a meno. Ma c'è anche chi, a sinistra, dice: no, grazie. Per esempio Graziano Delrio.

Il piddino infatti chiude la questione a tempo record. Lo fa a Un giorno da pecora, il programma in onda su Rai Radio 1. Quando gli chiedono se l'ex premier potrebbe essere il leader della sinistra del futuro, Delrio risponde: "Romano sta dando un contributo eccezionale con i suoi interventi, ma noi abbiamo bisogno di una persona giovane e nuova".

E ancora, parlando del leader della sinistra: "Per me del Pd ora quella persona è Elly Schlein, visto che al momento è la leader del partito più forte". Il discorso non cambia se si chiede chi abbia più carisma tra la segretaria dem e Giorgia Meloni: "Elly. In lei vedo il talento che avevo visto in Matteo Renzi, ad esempio", conclude Delrio.