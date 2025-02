Delmastro Condannato, Serracchiani all'attacco: "Il pm che ha chiesto l'assoluzione? Tesi surreale"

21 febbraio 2025 a

"La tesi del pm era abbastanza surreale: si sosteneva che le informazioni fossero segrete, che il sottosegretario avesse rivelato un segreto d’ufficio, ma che mancasse l’elemento soggettivo": la deputata dem Debora Serracchiani lo ha detto in un'intervista a Repubblica parlando della richiesta del pm di assolvere il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per il caso Cospito. Ieri i giudici di primo grado non hanno accolto la richiesta della Procura e hanno condannato Delmastro a otto mesi per rivelazione di segreto di ufficio. Ma appunto per l'esponente del Pd quella richiesta sarebbe stata addirittura "surreale". "Cioè in sostanza Delmastro ha trasmesso notizie riservate al suo coinquilino per colpire l’opposizione, ma andava assolto perché 'non ha compreso il fatto'. Non proprio una medaglia da appuntarsi per chi ha una delega così delicata in Via Arenula'", ha proseguito la Serracchiani.

Commentando la decisione dei giudici, poi, la deputata ha aggiunto: "Questa sentenza conferma in sede penale che il sottosegretario ha rivelato al compagno di partito (Giovanni Donzelli, ndr) documenti segreti, che dovevano restare nel perimetro del dicastero della Giustizia. Mai era capitato che notizie sul 41 bis venissero divulgate da un rappresentante del governo". Intanto, Delmastro ha fatto sapere che non si dimetterà e che quella emessa dal Tribunale è una "sentenza politica". Sul passo indietro, in particolare, la dem ha detto: "Mi pare evidente che deve. Qui non è in ballo la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Qui piuttosto si rafforza il giudizio, quello sì politico, sulla sua inadeguatezza e spregiudicatezza. E sul suo scarso senso dello Stato".

Replicando invece alle accuse del governo nei confronti di una "giustizia di parte", la Serracchiani ha detto: "Si conferma l’ossessione della destra, e della nostra premier, contro l’autonomia e l’indipendenza dei giudici. È un altro indizio che la separazione delle carriere potrebbe essere funzionale alla sottomissione della magistratura all’esecutivo. Lo certifica lo stesso ministro Nordio che vuole Delmastro al suo fianco a fare la riforma della giustizia".