Alba Parietti stronca Lorella Cuccarini: "Che ipocrisia"

Un’intervista di Lorella Cuccarini al Corriere della Sera ha riacceso vecchie tensioni con Alba Parietti, trasformandosi in un inatteso dissing estivo. La showgirl ha parlato di alcuni screzi avuti in passato con Heather Parisi e con la conduttrice torinese, che non ha perso tempo a replicare raccontando la sua versione. Secondo Parietti, fu relegata al DopoFestival perché in quell’edizione Pippo Baudo scelse come co-conduttrice proprio Cuccarini, mettendo così le due figure femminili in contrapposizione: una “strega cattiva” da un lato, una “Biancaneve” dall’altro.

Parietti ricorda quell’esperienza come un successo personale, nonostante le difficoltà: Baudo, racconta, "mi zittiva, mi sovrastava, ma io seppi gestire le difficoltà". Ma c’è un episodio che ancora oggi le lascia l’amaro in bocca: "In una rara occasione in cui ci incrociammo, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso largo da un orecchio all’altro e, con fare materno, disse: ‘Almeno abbracciamoci’. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita".

La conduttrice sottolinea di trovare singolare che, dopo così tanto tempo, l’episodio sia tornato a galla: "Trovo curioso che, dopo trent’anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo – assurdo – di mettermi in ridicolo". E ancora: "Mi spiace perché la reputa una professionista che ho sempre ammirato", conclude Alba Parietti