Elly Schlein, il mistero (privato) ad agosto: cosa nasconde

Parlamento deserto, sono tutti in vacanza fino a settembre, del resto Roma brucia e anche il sindaco Roberto Gualtieri vorrebbe lasciare l’ufficio e andare al mare: per ora però si deve accontentare dei cancelli di Ostia. È qui che l’inquilino del Campidoglio ha ambientato uno dei suoi ultimi video promozionali, all’ex stabilimento “Aneme e core”, confiscato alle mafie operanti sul litorale romano. Il dem promette un’opera di riqualificazione e trasformazione per realizzare «una nuova spiaggia libera attrezzata, aperta a tutte e tutti». Speriamo non sia solo un annuncio elettorale.

***

Mentre infuria lo scontro tra governo e magistratura dopo il caso Almasri (e non solo), viene da chiedersi quale potrebbe essere un punto di incontro tra la Lega di Salvini e l’Anm presieduta da Cesare Parodi. La risposta? Carentino. Nel piccolo comune dell’alessandrino si trova il buen retiro del capo del sindacato delle toghe (è atteso a fine mese per un appuntamento organizzato dalla pro loco), e a meno di 40 chilometri di distanza, a Capriata d’Orba, ogni anno il leader del Carroccio fa il pieno di applausi e sostegno dei militanti in piazza. È avvenuto anche pochi giorni fa, in occasione della 30esima Festa della Lega. Sul palco con Salvini, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, il segretario provinciale Lino Pettazzi e Daniele Poggio, responsabile della sezione capriatese e anima della Festa.

***

Anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è partito per le vacanze. Per il presidente previste due settimane di relax in montagna, a Siusi, Alto Adige, dove è stato accolto ieri all’aeroporto dal presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher e dal questore Giuseppe Ferrari. Mattarella risiederà a Villa Ausserer, sull’altopiano dello Sciliar, si riposerà, ma sempre con i dossier sul tavolo.

Saranno, invece, vacanze al mare quelle di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, atteso sul Gargano. Mare tra la sua Sicilia e Zoagli, in Liguria, per il presidente del Senato Ignazio La Russa. Vacanze familiari e domestiche per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che starà con i suoi nelle sue terre, a Fiuggi. Nicola Fratoianni e la consorte Elisabetta Piccolotti (Sinistra italiana) hanno scelto il mare, in Grecia. E, colpo di scena, anche la premier Giorgia Meloni quest’anno è in partenza per le Cicladi insieme alla figlia Ginevra, alla sorella Arianna e al resto della famiglia. Possibile, però, una puntatina nell’amata Puglia. Salvini va in Trentino, come Angelo Bonelli. Carlo Calenda è già a Saragozza con moglie e figli (costretti a fare chilometri sotto al sole). Mistero, per ora, sulla meta scelta da Elly Schlein.