domenica 10 agosto 2025
Gigio Donnarumma a un passo dallo United: delirio a Manchester

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra ormai segnato. Dopo tre stagioni al Paris Saint-Germain, il portiere della Nazionale è stato di fatto messo alla porta dal club francese, una scelta che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Il Psg ha deciso di puntare su un nuovo numero uno, aprendo così la strada alla partenza dell’ex Milan.

Il Manchester United, alla ricerca di un portiere di caratura internazionale per rilanciare le proprie ambizioni in Premier League, è oggi la squadra più vicina alla chiusura dell’operazione. I Red Devils avrebbero già avviato contatti concreti con l’entourage di Donnarumma, trovando terreno fertile grazie alla volontà del giocatore di misurarsi con il campionato inglese.

L’accoglienza dei tifosi dello United è stata calorosa: durante l’ultima uscita dell’Old Trafford, in molti hanno invocato il nome di Gigio, segnale di un entusiasmo che potrebbe accelerare l’affare. Resta da definire la formula dell’operazione, ma l’impressione è che la trattativa sia ormai alle battute finali.

Per Donnarumma, che a soli 25 anni conta già un Europeo vinto e oltre 60 presenze in azzurro, si tratterebbe di una nuova sfida da protagonista, in un campionato dove il suo talento e la sua esperienza internazionale potrebbero fare la differenza sin da subito.

Il Psg secondo voi fa bene a liberarsi di Donnarumma?

