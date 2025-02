Supermedia Youtrend, il Pd sprofonda sotto quota 23. E Meloni gode: tutti i numeri

21 febbraio 2025 a

Sia pure in un contesto che resta complessivamente stabile, la Supermedia di questa settimana evidenzia un paio di tendenze interessanti. La prima riguarda il Pd, che scende sotto il 23% per la prima volta da 3 mesi, la seconda riguarda il buono stato di salute di Fratelli d'Italia che si conferma in crescita.

Da sottolineare anche un aumento dei consensi per i partiti di centro: in particolare di Italia Viva (il cui 2,7% odierno è il miglior dato rilevato da quando si è sciolto il ’cartello' elettorale Stati Uniti d’Europa) e di Azione (che torna a sfiorare il 3%, in coincidenza con la rielezione a segretario di Carlo Calenda nel voto degli iscritti).

Giuseppe Conte ora si riscopre "guerriero" del popolo col suo 10%...

Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: Fdi 29,8 (+0,3) Pd 22,9 (-0,4) M5S 11,5 (=) Forza Italia 9,3 (+0,1) Lega 8,5 (-0,1) Verdi/Sinistra 6,1 (=) Azione 2,9 (+0,3) Italia Viva 2,7 (+0,1) +Europa 2,0 (+0,1) Noi Moderati 0,9 (-0,2). Questa, invece, la Supermedia Coalizioni: Centrodestra 48,6 (+0,2) Centrosinistra 31,1 (-0,1) M5S 11,5 (=) Terzo Polo 5,6 (+0,4) Altri 3,2 (-0,5). Insomma, i dati qui parlano chiaro. Il centrodestra continua a dominare e a guidare la classifica dei consensi e il partito di Giorgia Meloni resta saldamente in vetta.