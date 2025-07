Sondaggio Dire-Tecnè: Giorgia Meloni vola, il Pd precipita

Il centrodestra non si ferma. E prosegue la corsa di Fdi. A rivelarlo è il nuovo sondaggio di Dire-Tecné. Di quanto è cresciuto il gradimento dei cittadini nei confronti del governo Meloni? Si registra un +0,1% rispetto a sette giorni fa e un +0,4% nel mese. Il 43,1% degli intervistati esprime un giudizio positivo. In calo chi non ha fiducia al 49,8% (-0,2% in 7 giorni e -0,3% in un mese). Non sa il 7,1% degli intervistati.

Tra i leader di partito cresce questa settimana il consenso degli italiani nei confronti di Giorgia Meloni che resta saldamente prima. La premier gode del 46,2% di giudizi positivi (+0,1% rispetto a 7 giorni fa e +0,1 nel mese). Stabile al 39,5% il consenso per il leader di Fi Antonio Tajani.