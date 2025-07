Sondaggio Youtrend, un premio al governo Meloni: dove vola la "fiducia"

Nuovo sondaggio Youtrend. La rilevazione realizzata per Sky Tg24 conferma Fratelli d'Italia come primo partito. La forza politica di Giorgia Meloni scende sì di un -0,3 per cento, ma si attesta al 28,1. Ben lontano il Partito democratico che segna un -0,1 e si ferma al 22,1 per cento. Avanza invece il Movimento 5 Stelle. I grillini di Conte guadagnano un +0,8 per cento e si piazzano al 12,7.

Forza Italia, guidato da Antonio Tajani, rimane stabile all'8,9 per cento. Mentre la Lega di Matteo Salvini si attesta all'8,2 (-0,1 per cento). Per quanto riguarda i partiti minori, salgono Alleanza Verdi e Sinistra italiana (+0,4, 7,3 per cento), Azione (+0,4, 3,6 per cento) e Italia Viva (2 per cento, +0,2). Leggera flessione per Noi Moderati allo 0,3 (-0,1). Altri partiti 4,7 per cento, con gli astenuti e gli indecisi al 41,6.